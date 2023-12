2023 war das Jahr des Mikrofon-Cameos im Kino

Nein, nicht die seltsame, neumodische Website, die es Stars von einst (und in Ungnade gefallenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens) ermöglicht, ihre anhaltende Popularität zu Geld zu machen. Ich meine Cameos im reinsten und am besten gemeinten Sinne des Wortes - kurze Auftritte einer aufsehenerregenden Persönlichkeit, die manchmal das Beste an einem Film sein können (im Zweifelsfall schauen Sie sich bitte "This Is the End" an und achten Sie auf Cameo-Auftritte von Rihanna, Michael Cera und Channing Tatum).

Im Fall von 2023 gab es so viele hochkarätige Cameos, dass es den Zuschauern den Kopf verdrehen könnte (und in einem Fall tat es das auch fast). Hier finden Sie eine Zusammenfassung der bemerkenswertesten Auftritte, mit einer Überraschung, die gerade rechtzeitig zu Weihnachten kommt (scrollen Sie nicht ganz nach unten, es sei denn, Sie haben kein Problem mit einem Spoiler für den neuen "The Color Purple"-Musicalfilm).

Karen Allen in "Indiana Jones und die Schicksalswahl

Es ist kaum zu glauben, dass "Raiders of the Lost Ark" - der Filmklassiker, der die "Indiana Jones"-Franchise ins Leben rief - vor fast 43 Jahren herauskam. Noch unglaublicher ist, dass Indys (Harrison Ford) romantische Hauptdarstellerin aus diesem Film, die hinreißende Karen Allen, in zwei späteren Filmen des Franchise mitgespielt hat, nämlich in dem missratenen "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" von 2008 und in dem wohl unterschätzten "Dial of Destiny" von diesem Jahr. Das sollte eigentlich keine große Überraschung sein, denn Allens temperamentvolle Figur Marion war immer die beste Ergänzung zu Indianas einzigartigem Flair und Witz. Ihr Eintritt in letzter Minute in die Geschehnisse von "Destiny" ist ein schöner Abschluss, denn das einstige und jetzige Liebespaar spielt das entwaffnende Spiel "Wo tut es nicht weh", das sie vor vielen Jahren auf einem Schiff erfunden haben.

Nicolas Cage, Christopher Reeve, George Clooney und andere in "The Flash

Während "The Flash" (produziert von Warner Bros. Pictures, das zur CNN-Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery gehört) Anfang des Jahres an den Kinokassen sicherlich unter anderem der drohenden Superheldenmüdigkeit zum Opfer fiel, waren die Bemühungen des verrückten DC-Comic-Streifens um Erfolg nicht umsonst. Im gesamten Film gab es mehr als ein halbes Dutzend Cameos, vor allem am Ende, als jeder, vom aktuellen König der Ozeane Jason Momoa bis zum ursprünglichen TV-Batman Adam West, zu sehen war. Der verrückteste Auftritt war der von Nicolas Cage, der in den 90er Jahren für die Rolle des Superman in einem inzwischen eingestellten Tim-Burton-Film über den Mann aus Stahl getestet wurde. Der emotionalste Auftritt war der des Schauspielers, der für immer mit dieser Figur verbunden sein wird: der verstorbene, großartige Christopher Reeve.

Linda Blair in "Der Exorzist: Believer

Ein weiterer später Gastauftritt erfolgte am Ende dieser Blumhouse-Verfilmung des klassischen Okkultismus-Franchise, die als Fortsetzung angekündigt war und Ellen Burstyn in ihrer zuvor für den Oscar nominierten Rolle der Chris MacNeil aus dem Original von 1973 zurückbrachte. Da sie praktisch der Star des neuen Films war, fragten sich alle Fans, ob Chris' Tochter Regan - das berühmte grüne, kotzende, dämonisch besessene Mädchen, das im ersten Film von Linda Blair gespielt wurde - ebenfalls zurückkehren würde. Die Antwort bekommen sie buchstäblich in der letzten Minute des Films, als Regan endlich ihre Mutter besucht. Es ist nur schade, dass Blairs Rückkehr diese ansonsten fade Neuauflage eines Horrorklassikers nicht retten konnte.

Whoopi Goldberg in 'Die Farbe Lila'

Den Abschluss dieses Jahres der atemberaubenden Auftritte bildet keine Geringere als Goldberg, die nicht am Ende des neuen Musical-Films auftritt, sondern am Anfang, als Hebamme, die das Baby von Celie zur Welt bringt - der Figur aus dem Roman von Alice Walker aus dem Jahr 1982, die sie 1985 in dem Steven-Spielberg-Film spielte, der ihre Karriere beflügelte. Oprah Winfrey - deren Filmkarriere ebenfalls durch den Originalfilm, in dem sie Sofia spielte, begründet wurde - war zwar als Produzentin an dem neuen Film beteiligt, taucht aber nicht auf der Leinwand auf. Umso spannender ist es, Goldberg zu sehen, wie sie die Fackel an Fantasia Barrino weiterreicht, die als Celie die Fackel in die Hand nimmt und aufsteigt. ("The Color Purple" stammt ebenfalls von Warner Bros. Pictures, dem Mutterkonzern von CNN).

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com