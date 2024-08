Die Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene dokumentieren zahlreiche Fälle von gewalttätigen Messervorfällen an Bahnhöfen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 wurden die meisten messerbezogenen Vorfälle, die von der Bundespolizei gemeldet wurden, nicht an den großen Stadtbahnhöfen wie Berlin, Frankfurt oder Hamburg, sondern in Düsseldorf und Dortmund verzeichnet. Diese Zahlen haben