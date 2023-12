16-Jähriger fliegt alleine mit Frontier Airlines und landet in Puerto Rico statt in Ohio

Der 16-jährige Passagier sollte am 22. Dezember von Tampa nach Cleveland fliegen, bestieg aber "versehentlich einen anderen Flug nach San Juan, Puerto Rico", sagte Jennifer de la Cruz, Direktorin für Unternehmenskommunikation bei Frontier, in einer Erklärung gegenüber CNN.

Die Flüge nach Ohio und Puerto Rico starteten vom selben Flugsteig, wobei der Flug nach Puerto Rico zuerst abhob, so de la Cruz.

"Frontier entschuldigt sich aufrichtig bei der Familie für diesen Fehler", sagte de la Cruz.

Die Verwechslung folgt auf einen ähnlichen Vorfall, in den ein 6-jähriger Junge ohne Begleitung verwickelt war, der den falschen Spirit Airlines-Flug nahm und in Orlando statt in Ft. Myers landete.

Für den Teenager Logan, der unter Flugangst leidet, war es der erste Alleinflug, wie der Vater des Kindes, Ryan Lose, am Samstag in einem Telefoninterview mit CNN erklärte.

Der Vater sagte, er und seine jetzige Frau Krista hätten dem Teenager erklärt, wie er zum Flugsteig gehen sollte.

Doch als Logan gegen 20 Uhr am Flugsteig in Tampa ankam, waren die Passagiere bereits am Einsteigen, so Lose.

"Er ging hin und fragte die Dame, ob der Flug an Bord gehe, und sie sagte 'ja', und sie überprüfte auch seine Tasche, um sicherzustellen, dass sie passte", sagte Lose. "Aber Logan sagte, sie hätten sein Ticket nie gescannt. Logan sagte, sie hätten nur einen Blick darauf geworfen und gesagt: 'Ja, Sie sind auf dem richtigen Flug', und dann sei er eingestiegen."

"Wenn sie seine Bordkarte gescannt hätten, hätten sie gewusst, dass mein Sohn im falschen Flugzeug saß", sagte Lose.

CNN kontaktierte Frontier wegen Loses Behauptung am Samstagabend, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Lose sagte, sie hätten gemerkt, dass etwas nicht stimmte, als Logans Mutter gegen 20.30 Uhr anrief, um ihm mitzuteilen, dass ihr Sohn an Bord gegangen war, und sie merkten, dass er zu früh in ein Flugzeug gestiegen war.

"Da hat mein 9-jähriger Sohn den Flugstatus nachgeschaut und festgestellt, dass ein Flug nach Puerto Rico gerade von demselben Flugsteig abgehoben hatte, von dem auch Logans Flug nach Ohio abhob", sagte Lose.

Lose erzählte CNN, dass sie versuchten, Logan anzurufen, um ihn zu warnen, dass er im falschen Flugzeug saß, aber sein Telefon ging direkt auf die Mailbox.

Lose sagte, sie hätten Frontier Airlines gegen 20.40 Uhr kontaktiert, um ihnen mitzuteilen, was passiert sei und dass sein Sohn den falschen Flug genommen habe.

Der Vater sagte, dass Frontier gegen 22.15 Uhr anrief und ihm mitteilte, dass Logan tatsächlich auf dem Flug nach Puerto Rico sei und man dem Piloten mitteilen würde, dass er nach ihm Ausschau halten solle.

De la Cruz sagte in der Erklärung der Fluggesellschaft, dass Logan "sofort mit demselben Flugzeug zurück nach Tampa geflogen und am nächsten Tag auf einem Flug nach Cleveland untergebracht wurde".

Lose sagte, dass Logan gegen 3:30 Uhr nach Tampa zurückkehrte und um 7:45 Uhr mit einem Flug nach Cleveland abflog.

"Diese ganze Tortur war für alle Beteiligten sehr stressig", sagte Lose gegenüber CNN.

Frontier sagte in der Erklärung, dass sie kein "Programm für unbegleitete Minderjährige" haben, um Minderjährigen eine Begleitung zu bieten. Sie erlauben jedoch Kindern über 15 Jahren, allein zu fliegen.

Zwar gibt es keine Vorschriften des US-Verkehrsministeriums für Reisen mit unbegleiteten Minderjährigen, doch haben die Fluggesellschaften nach Angaben des US-Verkehrsministeriums spezielle Verfahren zum Schutz der Kinder während der Reise . Die meisten Fluggesellschaften gestatten einem Kind im Alter von 15 Jahren jedoch, allein auf Inlandsflügen zu fliegen, ohne dass es ein Verfahren für unbegleitete Minderjährige gibt, so die Behörde.

Quelle: edition.cnn.com