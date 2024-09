16:03 Ukraine: Russische Offensiv-Konteraktion in Kursk eingestellt

15:42 Deutschland stellt zusätzliche Finanzmittel für medizinische Versorgung ukrainischer Soldaten bereit

Die deutsche Regierung hat weitere 50 Millionen Euro für die Versorgung und Behandlung verwundeter ukrainischer Soldaten bereitgestellt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (SPD) erklärt: "Wir stehen fest an der Seite Ukrains." Mit dieser neuen Lösung werden notwendige medizinische Behandlungen für die Soldaten in Deutschland ermöglicht. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Deutschland bisher 1.173 schwer verletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten in deutschen Krankenhäusern unterstützt. "Diese Hilfe ist eine humanitäre Angelegenheit - und wir setzen sie mit aller Kraft fort", betont sie.

15:07 Gewaltiger Vorfall bei Wildberries-Hauptquartier in Moskau

Laut Unternehmensangaben wurden bei einem missglückten Versuch, das Wildberries-Hauptquartier in Moskau zu übernehmen, drei Personen verletzt. Russische Medien berichten auch von einem Todesopfer. Gründerin Tatiana Bakalchuk erklärt auf Telegram, dass ihr Ex-Mann Vladislav Bakalchuk und zwei ehemalige Manager versucht hätten, die Wildberries-Büros in Moskau zu kontrollieren. Bei der Konfrontation wurden drei Personen verletzt. Vladislav Bakalchuk behauptet, er sei zu Verhandlungen erschienen und unbewaffnet gewesen, doch seien Schüsse "aus dem Gebäude" abgegeben worden. Wildberries ist der größte Online-Händler in Russland und bearbeitet täglich über zehn Millionen Bestellungen.

14:43 Indien wird weiterhin russisches Öl kaufen, solange keine Sanktionen vorliegen

Indien hat erklärt, dass es weiterhin russisches Öl kaufen wird, solange das Land nicht unter Sanktionen steht. Das ukrainische Online-Medienportal Pravda berichtet dies unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, werde ich sicherlich vom günstigsten Lieferanten kaufen", sagt Indiens Öl- und Gasminister Hardeep Singh Puri. Er fügt hinzu, dass Indien damit nicht allein sei, da auch europäische Länder und japanische Unternehmen russisches Öl kaufen. Indien ist stark von Ölimporten abhängig, mit einer angegebenen Abhängigkeit von 88 Prozent, was es zum drittgrößten Ölverbraucher und -importeur der Welt macht.

14:05 Munz: Kreml unbeeindruckt von F-16-Einsatz aufgrund der Reichweitenbeschränkungen

Der Einsatz der ersten F-16-Kampfjets in der Ukraine hat den Kreml nach Angaben des ntv-Korrespondenten Rainer Munz aus Moskau nicht wesentlich beunruhigt. Unter anderem spielt die Unfähigkeit, Raketen tief in Russland zu starten, eine wichtige Rolle.

13:45 Kreml kritisiert Stoltenbergs Aussagen zu Langstreckenwaffen als "gefährlich"

Das Kreml hat die Aussagen des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg als "gefährlich" kritisiert. Stoltenberg hatte angedeutet, dass es keine rote Linie für Russland darstellen würde, wenn Ukraine mit westlichen Waffen mit erhöhter Reichweite tief in Russland zielen dürfte. "Ein solches Ignorieren der Aussagen des russischen Präsidenten Putin ist ein kurzsichtiges und verantwortungsloses Verhalten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Wenn Länder die Verwendung von längerreichweitigen Raketen durch die Ukraine erlauben, warnte Putin, würden sie direkt in den Konflikt verwickelt.

13:17 Experten entdecken Minen und Militärgerät auf dem Atomkraftwerk in Zaporizhzhia

Bewaffnete russische Soldaten und Militärgerät sind auf dem Atomkraftwerk in Zaporizhzhia in der Ukraine stationiert. Das Internationale Atomenergieamt (IAEA) berichtet, dass zwischen dem inneren und äußeren Zaun des Kraftwerks Minenfelder angelegt wurden und IAEA-Experten bei ihren Inspektionsbesuchen nicht in bestimmte Bereiche gelassen wurden. Das Atomkraftwerk wurde zu Beginn des Konflikts von russischen Kräften besetzt und ist seither ein Anliegen für internationale Sicherheitsexperten. Vor gerade einmal vier Wochen brannte ein Kühlturm.

12:41 Kreml warnt vor "Escalation" im Nahen Osten nach Pager-Explosionen

Das Kreml hat seine Besorgnis über eine Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nach einer Reihe von Pager-Explosionen in Libanon geäußert. "Was auch immer passiert sein mag, es wird sicherlich zu einer Eskalation der Spannungen führen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er fügte hinzu, dass der Nahen Osten bereits eine volatile Region sei und jedes solche Ereignis das Potenzial habe, ein Auslöser zu werden. Das russische Außenministerium betrachtet die Vorfälle als weiteres Beispiel für "hybride Kriegsführung gegen Libanon".

12:24 Ukraine erhöht Haushalt um 10 Milliarden Euro zur Finanzierung des Militärs

Ukraine hat eine zusätzliche Finanzierung von 10,7 Milliarden Euro genehmigt, wobei der Großteil für das Militär reserviert ist. Dies erhöht den ukrainischen Haushalt auf rund 81 Milliarden Euro, einen Rekord für das Land. Die Haushaltsänderungen sind notwendig, um unter anderem die September-Frontprämien für Soldaten zu zahlen.

11:16 Ukrainische Truppen beanspruchen Verantwortung für den Angriff auf das Munitionsdepot in Toropez

Ein Insider des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) teilt dem Kyiv Independent mit, dass ukrainische Truppen den nächtlichen Angriff auf ein großes Munitionsdepot in russischem Toropez ausgeführt haben. Das Lager enthielt ballistische Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artillerie-Munition und gelenkte Bomben, die angeblich nach dem Angriff verschwunden sind, wie der SBU-Quelle berichtet. Nach dem Einschlag ukrainischer Drohnen kam es zu einer bemerkenswert starken Explosion. "Der SBU arbeitet mit seinen militärischen Kollegen zusammen, um systematisch die Raketenkapazität des Feindes zu reduzieren, die sie zur Zerstörung ukrainischer Städte verwenden", sagte der Quellen. Pläne für ähnliche Operationen auf weiteren russischen Militärinstallationen werden ausgearbeitet.

10:27 Video zeigt Vorfall in russischem MunitionsdepotObwohl es noch nicht offiziell vom Kreml bestätigt wurde, hat der Gouverneur der Tver-Region bereits auf Telegram gemeldet, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer ausgelöst hat. Es wird vermutet, dass ein erhebliches Waffen- und Munitionsdepot ins Visier genommen wurde. Die Bewohner wurden evakuiert, und Videos des Brandes machen im Internet die Runde.

09:39 Mehrere Verletzte in Charkiw, Todesfälle in SaporischschjaDie ukrainische Stadt Charkiw wurde gestern erneut von einem schweren russischen Luftangriff getroffen. Explosionen von gelenkten Bomben verletzten neun Menschen in verschiedenen Bezirken. Dies ist ein weiterer Vorfall in einer Reihe jüngerer Angriffe auf Zivilisten. Am Sonntag tötete eine Präzisionsbombe eine Frau und verletzte 43 andere, darunter vier Kinder, in Saporischschja. Darüber hinaus wurden Luftangriffe auf Siedlungen in der Saporischschja-Region durchgeführt, bei denen zwei Menschen starben.

08:46 Wiederholte Angriffe auf Stromversorgungsanlagen in Sumy durch russische DrohnenLaut lokalen Behörden haben russische Drohnen wiederholt Stromversorgungsanlagen in der nordöstlichen ukrainischen Stadt Sumy angegriffen. Bisher gibt es keine Berichte über Todesopfer, aber die Angriffe belasten die Strominfrastruktur erheblich. Am Dienstag wurden Energieinfrastruktur in Sumy und der Umgebung von russischen Drohnen und Raketen angegriffen, was zu einem vorübergehenden Stromausfall für über 280.000 Haushalte führte, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainische Streitkräfte melden 1.130 russische Verluste in den letzten 24 StundenDas ukrainische Generalstab hat gezählt, dass 1.130 russische Soldaten in den letzten 24 Stunden getötet oder verwundet wurden. Seit Beginn der vollständigen russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine insgesamt 637.010 feindliche Verluste gemeldet. Laut der Ukraine haben ihre Kräfte 25 Artillerie-Systeme, 45 Transport- und Treibstofffahrzeuge und 6 Panzer innerhalb der letzten 24 Stunden zerstört.

07:55 Ukrainische Luftstreitkräfte bereiten Einsatzpläne für F-16-Kampfjets vorDie ukrainische Luftstreitkräfte haben ihre Einsatzpläne für mögliche westliche F-16-Kampfjets abgeschlossen. Die Zuweisungen für die bewaffneten Kräfte und das Verteidigungsministerium wurden formuliert, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendvideoansprache mitteilte. Es wurden auch Diskussionen mit dem Luftkommando geführt über die Möglichkeit, die Flugzeugflotte zu erweitern und die Pilotenausbildung weiter zu verbessern. Angesichts der häufigen Verluste fordern mehrere Stimmen in Kiew ein intensiveres Grundpilotenausbildungsprogramm, das derzeit 40 Tage dauert. Die Ukraine soll etwa 60 F-16-Jets erhalten, obwohl bisher nur wenige geliefert wurden.

07:19 Russland wehrt mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf verschiedene Regionen abRussland meldet mehrere Drohnenangriffe aus der Ukraine auf verschiedene Regionen. In der Nacht schoss die russische Luftabwehr 54 ukrainische Drohnen in fünf russischen Regionen ab, wie TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenze im Kursk-Region eliminiert, während der Rest in den Grenzregionen von Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol und den westlichen Regionen fiel. Der Bericht erwähnt nicht Twer nordwestlich von Moskau, wo lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein russisches Munitionsdepot meldeten, der ein Feuer in Toropets auslöste und die Evakuierung der Bewohner erforderte.

06:20 Grünen-Abgeordneter: AfD und BSW verbreiten russische PropagandaDer stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag, Konstantin von Notz, schlägt eine Debatte im Deutschen Bundestag über russische Propagandaoperationen in Deutschland vor. Die Analyse interner Dokumente der russischen Propagandamaschine SDA zeigt, wie russische Entitäten die deutsche Demokratie, öffentliche Diskussionen und Wahlen manipulieren. Von Notz, der Innenpolitiker, behauptet, dass die AfD, die BSW und andere Helfer russische Narrative in der Öffentlichkeit und im Parlament verbreiten und schädliche Allianzen bilden, um gemeinsam deutsche Interessen zu schwächen. Personen, die die Ukraine unterstützen, werden Zielscheibe, überwacht und öffentlich diffamiert.

hier.05:42 Russische Trolle teilen gefälschte Videos von Kamala HarrisDer Software-Riese Microsoft hat festgestellt, dass russische Trolle ihre Desinformationskampagne gegen die US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihren running mate Tim Walz verschärfen. Die russische Gruppe, die gemeinsam als Storm-1516 bekannt ist, hat seit Ende August zwei irreführende Videos erstellt, um die Kampagnen von Harris und Walz zu untergraben. Ein Clip zeigt angebliche Harris-Unterstützer, die einen angeblichen Trump-Rally-Teilnehmer physisch angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die erfundene Behauptung verbreitet, dass Harris für die Verletzung eines Mädchens in einem Vorfall im Jahr 2011 verantwortlich sei und die Szene ohne Hilfe verließ. Beide Videos haben angeblich Millionen von Zuschauern erreicht.

05:19 Feuer in russischem Twer aufgrund eines ukrainischen DrohnenangriffsRussische Berichte behaupten, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in der russischen Region Twer ausgelöst hat. Die Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen sollen ein Feuer in der Stadt Toropez entfacht haben, was zu teilweisen Evakuierungen der Bewohner führte. Gouverneur Igor Rudenya bestätigte die Situation auf der Telegram-Nachrichtenplattform. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, und der genaue Grund für das Feuer wird noch untersucht. Die russischen Luftabwehrkräfte führen ihren laufenden Kampf gegen den "massiven Drohnenangriff" in der Stadt. Toropez wurde laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA im Jahr 2018 als Standort für ein russisches Munitions- und Sprengstofflager identifiziert.

03:57 Russische Gouverneure melden DrohnenangriffeRussland wird in mehreren westlichen Regionen von der Ukraine mit Drohnen angegriffen, wie lokale Gouverneure berichten. Im Gebiet Smolensk wurden sieben ukrainische Drohnen abgeschossen, wie Gouverneur Vasily Anokhin auf Telegram meldete. Die russische Luftabwehr hat eine Drohne im Gebiet Orjol neutralisiert, wie Gouverneur Andrei Klychkov auf derselben Plattform bestätigte. Über 14 ukrainische Angriffsdrohnen wurden im Gebiet Bryansk, das an die Ukraine angrenzt, abgeschossen, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram meldete. Die ukrainischen Behörden behaupten, dass die Angriffe militärische, Energie- und Transportinfrastruktur Ziele, die für ihre Kriegsbemühungen gegen Moskau kritisch sind.

02:56 USA untersuchen chinesische Umgehung des UranimportverbotsDie US-Regierung untersucht Vorwürfe, dass China das Verbot russischer Uranimporte umgeht, indem es angereichertes Uran aus Russland importiert und seine eigene Produktion in die USA exportiert. Jon Indall, der US-Uranium Producers Association, äußerte Bedenken darüber, dass das russische Uranembargo umgangen werden könnte und stark auf chinesische Lieferungen angewiesen wäre. Das US-Handelsministerium hat sich noch nicht zu der Situation geäußert.

01:54 USA wollen strategische Ölreserven erhöhenEine Insiderquelle berichtete, dass die US-Regierung plant, ihre strategischen Ölreserven um bis zu sechs Millionen Barrel zu erweitern. Dieser geplante Kauf wäre der größte seit einer bedeutenden Ölausschüttung im Jahr 2022, als Folge von stark steigenden Benzinpreisen aufgrund der russischen Invasion der Ukraine.

00:45 Zwei Tote, fünf Verletzte bei Angriff auf SaporischschjaGouverneur Ivan Fedorov berichtete, dass Russland einen Angriff auf das Gebiet Saporischschja durchgeführt hat, bei dem mindestens zwei Zivilisten getötet und fünf andere verletzt wurden. Die Gemeinde Komyshuvakha wurde "schwer" in dem Angriff getroffen, wie Fedorov berichtete. Mehrere Gebäude und Infrastruktureinrichtungen wurden ebenfalls betroffen. Rettungsteams sind noch vor Ort, um den Schaden zu bewerten. "Kyiv Independent" hat Updates zur Situation geliefert.

23:38 US-Botschafterin bei den UN: Wir haben von Zelenskys Friedensplan erfahrenDie US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, bestätigte, dass die Amerikaner von dem neuen "Friedensplan" des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky Kenntnis haben. Während einer UN-Pressekonferenz deutete sie an, dass der Plan wirksam sein könnte und dass die USA darüber nachdenken, wie sie zu dem Bemühen beitragen können. Thomas-Greenfield zeigte sich optimistisch in Bezug auf den Frieden, lieferte aber keine weiteren Details. Sie könnte sich auf den "Siegplan" beziehen, den Zelensky letzten Monat angekündigt hat.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Mysteriöses Luftphänomen war eine Gruppe VögelEin angeblicher Verstoß gegen den lettischen Luftraum durch ein unbekanntes Luftobjekt erwies sich als friedlicher Vorfall. Das mysteriöse Objekt, das aus dem benachbarten Belarus stammte und die Grenze im östlichen Teil von Kraslava überquerte, entpuppte sich als Vogelschwarm. Die lettische Nachrichtenagentur Leta liefert diese Informationen und führt sie auf die Luftstreitkräfte zurück. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga die Anwesenheit eines unbekannten Luftobjekts gemeldet. Als Folge davon wurden NATO-Flugzeuge, die auf der Basis Lielvarde stationiert sind, entsandt, um den Luftraum zu untersuchen, konnten jedoch keine fragwürdigen Objekte finden.

21:59 Moldau und Deutschland unterzeichnen Cybersecurity-VereinbarungIn einem Versuch, "Putins hybride Kriegsführung" zu bekämpfen, haben Moldau und Deutschland eine Cybersecurity-Vereinbarung geschlossen. Der russische Präsident Vladimir Putin hat es sich zur Aufgabe gemacht, hybride Kriegsführung gegen Europa, insbesondere Moldau, einzusetzen, um Instabilität zu schaffen, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während ihres Besuchs in Chisinau behauptet. "Aber genau deswegen verstärken wir unsere eigenen Anstrengungen." Durch die Bereitstellung von IT-Ausrüstung, den Austausch von Informationen und die Förderung von Schulungen wollen sie "Cyberangriffe in Moldau abwehren und Desinformation aufdecken".

