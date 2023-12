Feuerwehreinsatz - 15 Monate altes Kind wurde unverletzt aus dem Licht gerettet

Ein 15 Monate altes Kleinkind überlebte in München unverletzt, nachdem es etwa drei Meter tief in einen Brunnen gestürzt war. Nach Angaben der Feuerwehr haben Feuerwehrleute am Mittwochnachmittag das Schachtgitter gewaltsam entfernt, um das Kind zu retten. Ersthelfer und Kindernotärzte gaben vor Ort nach einer ersten Inspektion Entwarnung. Das Kind wurde wieder in die Obhut seiner Eltern überführt. „Die Schutzengel haben kurz vor Weihnachten großartige Arbeit geleistet“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Hinweis der Feuerwehr

