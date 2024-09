15:07 Schießerei in der Zentrale einer russischen E-Commerce-Firma

16:43 Indien wird weiterhin russisches Öl kaufen, es sei denn, Sanktionen treffen sieDie indische Verwaltung hat bestätigt, dass sie weiterhin russisches Öl kaufen wird, solange sie nicht von Sanktionen betroffen sind. Dies wurde von "Ukrajinska Prawda" über die Nachrichtenagentur Reuters bekanntgegeben. "Wenn Unternehmen von Sanktionen ausgenommen sind, werde ich definitiv vom günstigsten Lieferanten kaufen", sagte der indische Öl- und Gasminister Hardeep Singh Puri. Er fügte hinzu, dass Indien nicht allein in dieser Hinsicht handle, da auch europäische Länder und japanische Unternehmen russisches Öl beziehen. Indien ist angeblich zu 88 Prozent von Ölimporten abhängig und gehört zu den größten Ölverbrauchern und -importeuren der Welt. Der Handel zwischen Russland und Indien soll seit 2022 verdoppelt worden sein.

16:05 Munz: Kreml unbeeindruckt von F-16-KampfjetsObwohl westliche F-16-Kampfjets nun in der Ukraine im Einsatz sind, bleibt das Kreml indifferent, da keine Genehmigung für den Abschuss von Raketen tief im russischen Territorium besteht, wie der ntv-Korrespondent Rainer Munz aus Moskau erklärte.

15:45 Kreml bezeichnet Stoltenbergs Äußerungen zu Langstreckenwaffen als 'riskant'Russland hat die Äußerungen von Jens Stoltenberg als "riskant" verurteilt. Er hatte in einem Interview mit "The Times" angedeutet, dass es kein Verstoß gegen Russland wäre, wenn der Ukraine die Verwendung von westlichen Waffen mit erhöhter Reichweite gestattet würde. "Diese unverantwortliche Missachtung der Aussagen des russischen Präsidenten ist ein kurzsichtiger und unprofessioneller Schritt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Der russische Präsident Putin hatte gewarnt, dass die Länder, die die Einsetzung von Langstreckenraketen durch die Ukraine zulassen, direkt in den Konflikt verwickelt würden.

15:17 Experten identifizieren Sprengstoffe und Militärgerät in der Atomkraftanlage ZaporizhzhiaIn der von russischen Truppen besetzten Atomkraftanlage Zaporizhzhia in der Ukraine sind bewaffnete Truppen und Militärgerät stationiert. Außerdem wurden zwischen den inneren und äußeren Zäunen Antipersonenminen verlegt. Dies wurde von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bekanntgegeben. Laut dem Bericht wurden den Experten der IAEA während der Berichtsperiode bestimmte Abschnitte der Turbinenhallen nicht zugänglich gemacht. Die NPP wurde zu Beginn des Krieges von russischen Soldaten übernommen, und internationale Experten beobachten die Sicherheitslage seitdem mit Besorgnis. Vor vier Wochen brannte ein Kühlturm ab.

12:41 Kreml fürchtet Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nach Explosionen in BeirutNach den Explosionen von Hunderten von Pager-Geräten in Libanon hat das Kreml in Moskau Bedenken wegen einer möglichen Eskalation der Spannungen in einer instabilen Region geäußert. "Was auch immer passiert ist, es wird sicherlich zu einer Eskalation der Spannungen führen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am Mittwoch. Die Region sei ohnehin in einer prekären Situation, und "jedes Ereignis dieser Art hat das Potenzial, ein Auslöser zu sein", fügte er hinzu. Das russische Außenministerium betrachtet den Vorfall als einen weiteren "Akt der hybriden Kriegsführung gegen Libanon".

12:24 Ukraine erhöht Haushalt um zehn Milliarden Euro zur Entlohnung von SoldatenUkraine hat einen zusätzlichen Haushalt von über zehn Milliarden Euro genehmigt, wovon der Großteil für das Militär vorgesehen ist. Dies erhöht den Haushalt um etwa 13 Prozent auf über 81 Milliarden Euro, einen Rekord für die Ukraine. Die Haushaltsanpassungen waren notwendig, um unter anderem die September-Frontprämien für Soldaten zu zahlen.

11:36 Sharma: F-16-Kampfjets bieten keine Wunderlösung für die UkraineDer ukrainische Präsident Zelenskyy fordert 128 F-16-Kampfjets, um die Luftüberlegenheit über der Ukraine zu erlangen. Allerdings wurden bisher nur etwa 60 von westlichen Ländern zugesagt, weniger als die Hälfte des Bedarfs. Trotz allem sieht die ntv-Korrespondentin Kavita Sharma es als Erfolg, dass Lieferungen und Pilotenausbildung begonnen haben. Es gibt jedoch bereits erste Probleme mit der Waffe.

11:16 Ukrainische Geheimdienstquellen bestätigen Angriff auf MunitionsdepotEine Quelle des ukrainischen SBU-Geheimdiensts hat dem "Kyiv Independent" bestätigt, dass der Angriff auf das große Munitionslager in Russland in Toropez letzte Nacht stattfand. Das Depot soll ballistische Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artilleriegeschosse und Lenkwaffen enthalten haben. Der Angriff habe das Depot "vollständig ausradiert", sagte die Quelle. Nach dem Einschlag von ukrainischen Drohnen kam es zu einer "massiven Explosion". Der SBU arbeitet gemeinsam mit Militärpersonal daran, das Raketenarsenal des Feindes, das in ukrainischen Städten Verwüstung anrichtet, allmählich zu reduzieren. Es gibt Pläne, ähnliche Angriffe auf andere russische Militärbasen durchzuführen.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller qualifiziert für Ausschreibungen im Rahmen von RamsteinUkrainische Drohnenhersteller können erstmals Angebote für Ausschreibungen abgeben, die von der Drone Coalition im Rahmen des Ramstein-Formats organisiert werden. Vertreter von Unterstützern des westlichen Ukraine treffen sich in Ramstein alle paar Wochen. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium wird die Ausschreibungsreihe aus zwei Losen bestehen: einem für die Produktion von First-Person-View (FPV)-Drohnen und einem für Abfangdrohnen. Das Ministerium sieht diese Einladung zur Angebotsabgabe als einen wichtigen Impuls für die ukrainische Produktion. Alle eingereichten Angebote werden von Mitgliedern der Drone Coalition bewertet. Gewinner erhalten Verträge für weitere Tests. Wenn erfolgreich, planen die Ramstein-Staaten, die Sieger des Wettbewerbs für die Produktion zu beauftragen.

10:27 Video-Beweise für Angriff auf russisches Munitionsdepot auftauchenDas Kreml hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben, aber der Gouverneur der Tver-Region hatte bereits auf Telegram mitgeteilt, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer ausgelöst hat. Es handelt sich wahrscheinlich um ein großes Waffen- und Munitionsdepot. Die Bewohner wurden evakuiert, und Videos des Feuers kursieren im Internet.

11:14 Neun Verletzte in Charkiw, zwei Tote in Saporischschja Die Stadt Charkiw in der Ukraine hat erneut einen intensiven russischen Luftangriff erlebt. Explosionen durch gelenkte Bomben erschütterten verschiedene Regionen und resultierten in neun Verletzten. Dieser Angriff gehört zu einer Serie harter Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Am Sonntag forderte ein präziser Bombenangriff den Tod einer Frau und verletzte 43 Personen, darunter vier Kinder. Russische Luftangriffe zielten auch auf Dörfer in der Oblast Saporischschja und verursachten den Tod von zwei Personen.

10:04 Energieinfrastruktur in Sumy wiederholt angegriffen Energieanlagen in Sumy, einer nordöstlichen Stadt in der Ukraine, wurden laut örtlichen Beamten von russischen Drohnen angegriffen. Es wurden keine Todesopfer gemeldet, aber die wiederholten Angriffe belasten die Energieinfrastruktur. Am Dienstag wurden die Energieanlagen von Sumy mit Raketen und Drohnen angegriffen, was Stromausfälle für über 280.000 Haushalte verursachte.

09:56 Ukrainische Streitkräfte melden 1.130 russische Verluste gestern Die ukrainischen Streitkräfte haben 1.130 tote oder verwundete russische Soldaten in den letzten 24 Stunden gemeldet. Seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 hat die Ukraine 637.010 feindliche Verluste gemeldet. In den letzten 24 Stunden sollen ukrainische Truppen angeblich 25 Artilleriesysteme, 45 Transport- und Kraftstofffahrzeuge und sechs Panzer zerstört haben.

09:05 Ukraine plant Einsatz von F-16-Kampfjets Die ukrainische Luftstreitkräfte haben die Einsatzpläne für westliche F-16-Kampfjets abgeschlossen. Das Militär und das Verteidigungsministerium haben alle Aufgaben erfüllt, wie vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft angegeben. Auch Diskussionen über die Vergrößerung der Flugzeugflotte und die Verbesserung der Pilotenausbildung fanden statt. Viele in Kiew plädieren für eine verlängerte Grundausbildung für Piloten aufgrund der häufigen schweren Verluste. Die Ausbildung dauert currently 40 Tage. Die Ukraine soll etwa 60 F-16-Jets erhalten, aber bisher sind nur wenige geliefert worden.

08:39 Russland wehrt ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen ab Russland behauptet, ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen abgewehrt zu haben. Das russische Luftverteidigungssystem soll 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen abgeschossen haben, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Mehr als die Hälfte der Drohnen wurden angeblich über die Grenzregion Kursk abgeschossen, während die restlichen Drohnen in anderen Grenzregionen wie Brjansk und Belgorod sowie westlichen Regionen wie Smolensk und Oryol abgeschossen wurden. Die Agentur erwähnt nicht die Region Twer nordwestlich von Moskau, wo lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein wichtiges Munitionsdepot in der Stadt Toropets meldeten, was ein Feuer auslöste, das die Evakuierung von Bewohnern erforderte.

08:12 Militärblogger: Ukrainischer Angriff zerstört russisches Munitionsdepot schwer Laut Berichten von Militärbloggern hatten ukrainische Kräfte einen erfolgreichen Angriff auf eine russische Stadt in Twer. Der Vorfall führte zum Brand eines Munitionsdepots, das zahlreiche Tonnen Munition und Raketen enthielt. Die Anlage soll erheblich erweitert worden sein und 42 befestigte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten beherbergen. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin behauptet laut seinem Telegram-Kanal, dass die Situation in der Region unter Kontrolle sei. Ukrainische Militärblogger schlussfolgern, dass erhebliche Schäden, insbesondere an neueren Bunkern, entstanden sind.

07:45 Grünen-Fraktionsvize warnt vor russischer Einflussnahme in Deutschland Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz fordert eine aktuelle Debatte im Bundestag über russische Einflussoperationen in Deutschland. "Ausführliche Untersuchungen von internen Dokumenten der russischen Propaganda-Fabrik SDA belegen eindeutig die raffinierten Techniken, mit denen russische Agenturen unsere Demokratie, öffentliche Diskurse und Wahlen unterwandern", sagt der Innenpolitiker. "Mit der AfD, der BSW und anderen Verbündeten, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und im Parlament verbreiten, werden schädliche Allianzen geschmiedet, um gemeinsam deutsche Interessen zu untergraben."

06:22 Russische Trolle verteilen gefälschte Videos über Kamala Harris Eine Untersuchung von Microsoft zeigt eine Verschärfung russischer Desinformationskampagnen gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine mit dem Kreml in Verbindung stehende Gruppe, bekannt als Storm-1516, hat seit Ende August zwei irreführende Videos produziert, die darauf abzielen, die Kampagnen von Harris und ihrem Vize Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt angeblich einen Harris-Unterstützer, der einen Teilnehmer auf einer Trump-Veranstaltung angreift. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der eine falsche Behauptung verbreitet, wonach Harris bei einem Unfall im Jahr 2011 ein Mädchen verletzt und dann den Tatort verlassen habe. Beide Videos sollen Millionen von Aufrufen erhalten haben, wie Microsoft meldet.

06:00 Brände und Explosionen in russischer Twer Russische Medien berichten, dass ein ukrainischer Drohnenangriff in der russischen Region Twer ein Feuer ausgelöst hat. Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen sollen ein Feuer auf der westlichen Seite von Twer ausgelöst haben, was teilweise die Evakuierung von Bewohnern erforderte, wie der Gouverneur von Twer, Igor Rudenya, auf seinem Telegram-Kanal meldete. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer zu bekämpfen. Der Standort des Feuers wurde zunächst nicht angegeben. Das russische Militär soll angeblich noch immer einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abwehren. Twer mit einer Bevölkerung von etwa 11.000 Menschen ist bekannt dafür, dass es ein russisches Arsenal für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff beherbergt, wie ein Bericht von 2018 der staatlichen Agentur RIA meldete.

03:57 Russische Regionen melden Drohnenangriffe Nach Angaben lokaler Gouverneure hat die Ukraine angeblich verschiedene Regionen im westlichen Russland mit Drohnen angegriffen. Gouverneur Vasily Anochin teilte über Telegram mit, dass sieben Drohnen aus der Ukraine in der Smolensk-Region, nahe der Grenze zu Belarus, abgeschossen wurden. Gouverneur Andrei Klichkov berichtete auf Telegram, dass eine Drohne über der Orjol-Region abgeschossen wurde. Gouverneur Alexander Bogomaz teilte über Telegram mit, dass mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohen in der Bryansk-Region, an der Grenze zur Ukraine, abgeschossen wurden. Kiew behauptete, dass die Angriffe wichtige militärische, Energie- und Transportinfrastrukturen ins Visier nahmen, die für Moskaus Kriegsbemühungen entscheidend sind.

02:56 Dreieckshandel: Washington untersucht Uranium-Handel mit China Die US-Behörden untersuchen Gerüchte über die Umgehung der Beschränkungen für russische Uranimporte in die USA durch China. Es besteht der Verdacht, dass China angereichertes Uran aus Russland importiert und gleichzeitig seine eigene Produktion in die USA exportiert, wie Reuters unter Berufung auf Quellen aus der Regierung meldet. "Wir machen uns Sorgen, dass das Verbot russischer Uranimporte umgangen werden könnte", sagte Jon Indall von der US-Uranium-Produzenten-Vereinigung. "Wir wollen nicht, dass die russische Pipeline geschlossen wird und plötzlich alles aus China kommt. Wir haben das Handelsministerium gebeten, dies zu untersuchen." Das Handelsministerium hat zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagiert.

01:54 Insider: Amerika will Ölreserven aufstocken Ein Insider hat verraten, dass die US-Regierung plant, ihre strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen. Die USA streben den Kauf von bis zu sechs Millionen Barrel Öl an, wie ein informierter Quellenangibt. Wenn dies abgeschlossen ist, wäre dies der größte Einkauf für die Vorratshaltung seit einer historischen Freisetzung im Jahr 2022. In Reaktion auf steigende Benzinpreise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte die US-Regierung im Jahr 2022 massive Mengen an Öl aus ihren strategischen Reserven freigegeben, damals der "größte Ölreserven-Freisetzung in der Geschichte".

00:45 Opfer bei Angriff auf Saporischschja Russland hat in der Nacht einen Angriff auf die Saporischschja-Region gestartet und dabei mindestens zwei Zivilisten getötet und fünf weitere verletzt, wie Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Später spezifizierte Fedorov, dass Russland die Gemeinde Komyshuvakha in der Region "schwer angegriffen" hatte, wobei mehrere Häuser und eine Infrastrukturanlage beschädigt wurden. Die Rettungsdienste sind noch vor Ort, um den Schaden zu begutachten, wie "Kyiv Independent" mitteilte.

23:38 US-Unterhändler: Wir haben Zelenskys Friedensplan gesehen Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hat erklärt, dass sie den neuesten Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geprüft haben. Die "European Pravda" berichtete dies von einer Pressekonferenz am UN-Hauptsitz. "Wir haben Präsident Zelenskys Friedensplan geprüft. Wir glauben, dass er wirksam sein könnte. Wir müssen herausfinden, wie wir zu diesem Bemühen beitragen können", fügte sie hinzu. Die US-Botschafterin äußerte die Hoffnung auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Thomas-Greenfield bezog sich wahrscheinlich auf die "Victory Plan"-Strategie, die letzten Monat von Zelensky angekündigt wurde.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Unbekanntes Flugobjekt entpuppt sich als Vögel Ein falscher Alarm in Lettland wurde schließlich geklärt: Ein mutmaßlicher Überflug des lettischen NATO-Mitgliedsstaats durch ein unbekanntes Objekt war tatsächlich harmlos. Das unbekannte Objekt, das von Nachbar Belarus aus näherkam und die östliche Region Kraslava durchquerte, wurde als Vogelschwarm identifiziert. Dies wurde von der lettischen Nachrichtenagentur LETA unter Berufung auf die Luftstreitkräfte gemeldet. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga mitgeteilt, dass ein unbekanntes Objekt entdeckt wurde, was zum Einsatz von NATO-Abfangjägern auf der Basis in Lielvarde führte. Sie konnten jedoch kein verdächtiges Objekt finden.

21:59 Moldau und Deutschland unterzeichnen Cybersecurity-Vereinbarung Moldau und Deutschland wollen ihre Zusammenarbeit gegen die "hybride Kriegsführung Putins" durch eine Cybersecurity-Vereinbarung stärken. Der russische Präsident Vladimir Putin habe strategische Ziele, die hybride Kriegsführung gegen Europa, insbesondere gegen Moldau, fortzusetzen, um die Region zu destabilisieren, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau erklärte. "Deshalb verstärken wir unsere eigenen Bemühungen." Durch die Lieferung von IT-Ausstattung, den Austausch von Informationen und die Durchführung von Schulungen wollen sie "Moldau vor Cyberangriffen schützen und Desinformation aufdecken".

Sie können die vorherigen Entwicklungen hier einsehen.

Die Europäische Union hat bisher noch keine Entscheidung getroffen, Indien wegen seiner fortgesetzten Ölankäufe aus Russland zu sanktionieren.

here.

Obwohl die Europäische Union ein wichtiger Importeur von Öl und Gas ist, hat sie ihre Position zur Fortsetzung der Beschafflung russischer Öls wie Indien nicht öffentlich gemacht.

Lesen Sie auch: