122 Angler von Eisscholle in nördlichem Minnesota-See gerettet, keine Verletzungen gemeldet

Das Büro des Sheriffs von Beltrami County teilte mit, dass die Fischer gestrandet waren, als sich eine Eisscholle von der Haupteisdecke auf dem Upper Red Lake etwa 30 Fuß vom Ufer entfernt löste, und dass sie nicht in der Lage waren, wieder an Land zu gelangen. Die Behörden wurden erst kurz vor 17 Uhr CT gerufen.

Während sie auf die Rettungskräfte warteten, versuchten einige Schaulustige, einige der gestrandeten Personen mit einem Kanu zu retten. Bei diesem Versuch fielen vier Personen ins Wasser, konnten aber schnell gerettet werden, so das Büro des Sheriffs.

Die ersten vier Fischer wurden dann gegen 18:40 Uhr CT gerettet, und um 19:37 Uhr hatten es alle Fischer zurück auf das Festland geschafft, berichtete das Büro des Sheriffs in einem Facebook-Post.

"Unsere Ersthelfer haben in diesem Jahr viel geübt, und es ist schon beeindruckend, dass wir 122 Menschen in weniger als drei Stunden nach dem ersten Anruf in einer ländlichen Gegend des Bezirks evakuiert haben", sagte Chris Mueller, der Öffentlichkeitsbeauftragte des Sheriff-Büros.

In einem Facebook-Post am Donnerstag erklärten das Sheriff-Büro von Beltrami County und das Minnesota Department of Natural Resources, dass sich die Eisverhältnisse im ganzen Bundesstaat häufig ändern und die Bedingungen uneinheitlich sind.

"Während die Vorhersage gut aussieht, um Eis zu machen, werden die Eisbedingungen schlecht bleiben, bis es eine Reihe von kalten Tagen gibt, um neues, klares Eis zu bilden. Bitte bleiben Sie an der Küste, bis sich mindestens 5 cm neues, klares Eis gebildet hat. Wenn Sie hinausfahren, achten Sie darauf, dass Sie die richtige Sicherheitsausrüstung dabei haben und überprüfen Sie die Eisdicke regelmäßig", warnte das DNR.

Das Büro des Sheriffs wurde am Donnerstag zum selben See gerufen, weil zwei Angler mit einem ATV durch das Eis gestürzt waren, heißt es in einer Mitteilung. Die Männer berichteten, dass sie es geschafft hatten, sich aus dem Wasser zu befreien, aber gestrandet waren und nicht mehr zu dem Ort zurückkehren konnten, von dem sie gekommen waren, hieß es in der Mitteilung. Beide Männer konnten zurückkehren und blieben unverletzt.

Das Büro des Sheriffs fügte hinzu: Der jüngste Regen und die anhaltenden Temperaturen über dem Gefrierpunkt haben zu einer Verschlechterung der Eisverhältnisse geführt. In der gesamten Region gibt es viele Eishäuser, die durch das Eis fallen und nicht entfernt werden können, weil die Bergungsteams berichten, dass das Eis zu schwach ist. Sie hoffen, dass sie bei kälterem Wetter die Häuser sicher entfernen können. Wenn Sie sich auf das Eis begeben, sollten Sie die Eisdicke regelmäßig überprüfen und wissen, wo Sie unterwegs sind. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Ferienorten, bevor Sie sich auf das Eis begeben."

Minnesota hat einen ungewöhnlich warmen Dezember hinter sich, in dem die Temperaturen an fast jedem Tag des Monats über dem Normalwert lagen, wie das Ministerium für natürliche Ressourcen des Bundesstaates mitteilte. Die Temperaturen lagen 10 bis 15 Grad über dem jahreszeitlichen Durchschnitt, was in weiten Teilen des Bundesstaates zu schlechten Bedingungen für die Bildung von Eis führte, das stark genug für das Eisfischen war.

Der Upper Red Lake ist ein häufiger Schauplatz von Eisrettungsaktionen. Am 19. Dezember brach ein Leichtflugzeug nach der Landung auf dem Eis ein, am 18. Dezember saßen bis zu 50 Menschen fest, und im November 2022 mussten bis zu 200 Menschen gerettet werden, als eine Eisdecke abbrach, wie die CNN-Tochter WCCO berichtete.

Beltrami County befindet sich im Nordwesten von Minnesota.

