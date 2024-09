11:36 Sharmas Erklärung: F-16s werden nicht als Wunderwaffe dienen

11:16 Ukrainisches Geheimdienst: Wir sind für den Angriff auf das Munitionsdepot letzte Nacht verantwortlich

Eine Quelle der ukrainischen SBU-Geheimdienstbehörde gibt gegenüber dem Kyiv Independent zu, dass Ukraine den Angriff auf das große Munitionsdepot in Russland durchgeführt hat. Das Depot soll ballistische Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artilleriegeschosse und Gleitbomben enthalten haben. Die Quelle behauptet, dass der Angriff das Depot "kaum wiedererkennbar" zurückgelassen hat. Nach dem Einschlag ukrainischer Drohnen kam es zu einer "extrem starken Explosion". Der SBU arbeitet mit seinen militärischen Gegenstücken zusammen, um die Raketenkapazität des Feindes, die ukrainische Städte verwüstet, allmählich zu verringern. Der SBU plant ähnliche Angriffe auf andere russische Militärinstallationen.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller können erstmals für Ramstein-Verträge bieten

Ukrainische Drohnenhersteller sind jetzt berechtigt, an Ausschreibungen teilzunehmen, die von der Drohnenkoalition im Rahmen des Ramstein-Formats koordiniert werden. Vertreter von Unterstützern des westlichen Ukraine treffen sich in Ramstein alle paar Wochen. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium werden die Ausschreibungsreihen in zwei Kategorien unterteilt: eine für die Herstellung von First-Person-View (FPV)-Drohnen und eine für Abfangdrohnen. Das Ministerium sieht die Einladung zum Gebot als einen erheblichen Boost für die ukrainische Produktion. Alle eingereichten Gebote werden von Mitgliedern der Drohnenkoalition bewertet. Erfolgreiche Bieter erhalten Aufträge für weitere Tests. Wenn erfolgreich, plant Ramstein, die Gewinner des Wettbewerbs für die Produktion zu beauftragen.

10:27 Video zeigt Angriff auf russisches Munitionsdepot

Das Kreml hat dies noch nicht offiziell bestätigt, aber der Gouverneur der Tver-Region hat auf Telegram gemeldet, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer ausgelöst hat. Es ist wahrscheinlich, dass es sich um ein großes Waffen- und Munitionsdepot handelt. Die Bewohner wurden evakuiert und Videos des Feuers machen im Internet die Runde.

09:39 Neun Verletzte in Charkiw, zwei Tote in Saporischschja

Charkiw, Ukraine, wurde am Vortag erneut schwer von russischen Luftangriffen getroffen. Lenkwaffen explodierten in mehreren Bezirken und verletzten neun Menschen. Dies ist der letzte in einer Reihe kürzlicher Zivilangriffe. Am Sonntag tötete eine Präzisionsbombe eine Frau und verletzte 43 Menschen, darunter vier Kinder. Russland hat auch Siedlungen in der Oblast Saporischschja aus der Luft angegriffen, was zwei Todesopfer zur Folge hatte.

08:46 Ukraine: Energieanlagen in Sumy erneut angegriffen

Laut örtlichen Behörden wurden Energieanlagen in der nordöstlichen ukrainischen Stadt Sumy erneut von russischen Drohnen angegriffen. Vorläufige Berichte sprechen von keinen Opfern, aber die wiederholten Angriffe belasten die Energieinfrastruktur. Am Dienstag hat Russland die Stadt und die Region Sumys Energieinfrastruktur mit Raketen und Drohnen angegriffen und vorübergehend den Strom für über 280.000 Haushalte unterbrochen, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainisches Generalstab: 1130 russische Verluste gestern

Der ukrainische Generalstab meldet, dass in den letzten 24 Stunden 1130 Soldaten entweder getötet oder verwundet wurden. Seit Beginn der vollumfänglichen russischen Invasion im Februar 2022 hat Ukraine 637.010 feindliche Verluste gezählt. Darüber hinaus behaupten ukrainische Truppen, seit gestern 25 Artilleriesysteme, 45 Transport- und Panzerfahrzeuge und sechs Panzer zerstört zu haben.

07:55 Ukraine plant Einsatz von F-16

Die ukrainische Luftstreitkräfte haben Einsatzstrategien für die westlichen F-16-Kampfjets vorbereitet. Alle Aufgaben für die bewaffneten Kräfte und das Verteidigungsministerium wurden zugewiesen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Es wurden weitere Diskussionen mit dem Luftwaffenkommando über die Möglichkeit der Vergrößerung der Flugzeugflotte und der weiteren Pilotenausbildung geführt. In Kyiv gibt es viele Stimmen, die eine umfassendere Grundausbildung für Piloten fordern, da es häufig schwere Verluste gibt. Aktuell dauert die Ausbildung 40 Tage. Ukraine wird voraussichtlich etwa 60 F-16-Jets erhalten, bisher wurden jedoch nur wenige geliefert.

07:19 Russland: Ukrainische Drohnenangriffe in mehreren Regionen abgewehrt

Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen. Die Luftabwehr hat 54 ukrainische Drohnen über fünf russische Regionen während der Nacht abgeschossen, wie die Staatsagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenzregion Kursk abgeschossen, der Rest über die Grenzregionen Bryansk und Belgorod und die westlichen Regionen Smolensk und Oryol. Die Agentur erwähnt nicht die Region Tver nordwestlich von Moskau, wo lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein großes Munitionslager in der Stadt Toropets meldeten, was ein Feuer auslöste und die Evakuierung der Bewohner erforderte.

06:57 Militärblogger: Angriff verursacht schweren Schaden an russischem Munitionsdepot

Laut Militärbloggern hat der ukrainische Angriff auf das russische Toropets in der Tver-Region ein Munitionsdepot mit Tausenden Tonnen Munition und Raketen schwer beschädigt. Das Depot, so die Blogger, wurde in letzter Zeit erheblich erweitert und verfügt über 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Der ehemalige russische FSB-Kolonel Igor Girkin behauptet, dass die Situation in der Region unter Kontrolle ist. Ukrainische Militärblogger schließen aus ihrer Datenanalyse, dass Significanten Schaden, insbesondere an neueren Bunkern, entstanden ist.

06:20 Grünen-Fraktionsvize kritisiert AfD und BSW wegen russischer PropagandaDer stellvertretende Fraktionsvize der Grünen, Konstantin von Notz, fordert eine Debatte über russische Einflussoperationen im Deutschen Bundestag. Die Analyse interner Dokumente der russischen Propaganda-Agentur SDA zeigt, wie russische Entitäten versuchen, die deutsche Demokratie, die öffentliche Diskussion und Wahlen zu beeinflussen, so von Notz, ein Politiker im Innenministerium. Durch Zusammenarbeit mit Parteien wie der AfD, BSW und anderen werden russische Narrative in der Öffentlichkeit und im politischen Raum verbreitet und könnten deutsche Interessen schaden. Personen, die die Ukraine unterstützen, werden Ziel von Überwachung und Verleumdung.

05:42 Microsoft identifiziert russische Desinformationskampagne gegen Kamala HarrisLaut Microsofts Untersuchungen intensivieren russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die mögliche US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Eine Gruppe, die mit dem Kreml in Verbindung steht, namens "Storm-1516", hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um Harris' und ihres Running Mates Tim Walz' Kampagne zu diskreditieren. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen Teilnehmer einer Trump-Kundgebung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der falsch behauptet, dass Harris 2011 ein Mädchen bei einem Unfall verletzt, paralysiert zurückgelassen und von der Szene geflohen ist. Beide Videos wurden angeblich von Millionen Menschen gesehen.

05:19 Feuer in Tver durch angeblichen ukrainischen Drohnenangriff, Berichte deuten darauf hinEin Feuer in der westlichen Region von Tver, angeblich von Russland gemeldet, wurde durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst. Laut dem Gouverneur der Region, Igor Rudenya, wurde das Feuer in Toropez durch Trümmerteile eines ukrainischen Drohnen verursacht und erforderte eine teilweise Evakuierung der Bewohner. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit unklar. Die russische Luftabwehr hat angeblich einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abgewehrt. Tver, das etwas mehr als 11.000 Einwohner hat, beherbergt ein russisches Arsenal für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff, wie ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA 2018 suggerierte.

03:57 Russische Regionen unter Drohnenangriff, lokale Gouverneure berichtenUkraine greift angeblich verschiedene russische Regionen mit Drohnen an, wie lokale Gouverneure behaupten. Der Gouverneur von Smolensk, Vasily Anohin, berichtete auf Telegram, dass sieben ukrainische Drohnen in der Nähe der Grenze zu Belarus abgeschossen wurden. Der Gouverneur von Orjol, Andrei Klychkov, berichtete auf Telegram, dass eine Drohne über Orjol abgeschossen wurde. Der Gouverneur von Bryansk, Alexander Bogomaz, berichtete auf Telegram, dass mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen in der Nähe der ukrainischen Grenze abgeschossen wurden. Die Regierung in Kiew behauptet, militärische, Energie- und Transportinfrastruktur anzugreifen, die für Moskaus Kriegsbemühungen entscheidend ist.

02:56 USA untersuchen chinesischen Uranium-Handel mit Verdacht auf Umgehung des russischen Uranium-ImportverbotsEs gibt Verdachtsmomente in den USA, dass China das Verbot russischer Uranium-Importe in die USA umgeht, indem es angereichertes Uran aus Russland importiert und seine eigene Produktion in die USA exportiert. Die US-Uranium-Produzenten-Vereinigung äußert Bedenken bezüglich dieser möglichen Umgehung des Verbots, wie Reuters berichtete. "Wir wollen nicht den russischen Hahn zudrehen und plötzlich alles Material aus China haben", sagte ein Vertreter der US-Uranium-Produzenten-Vereinigung, Jon Indall. Das US-Handelsministerium äußerte sich zu dem Thema nicht.

01:54 USA erwägen Aufstockung der strategischen ÖlreservenDie US-Regierung erwägt angeblich eine Aufstockung ihrer strategischen Ölreserven aufgrund der aktuellen niedrigen Preise, wie ein Insider berichtete. Wenn der Kauf zustande kommt, wäre es die größte solche Aufstockung seit einer historischen Freisetzung im Jahr 2022. Die US-Regierung hatte 2022 massive Mengen an Rohöl aus ihren strategischen Reserven verkauft, um auf die hohen Benzinpreise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu reagieren, was die "größte Freisetzung von Ölreserven in der Geschichte" darstellte.

00:45 Zwei Tote und fünf Verletzte bei Angriff auf SaporischschjaRussland hat die Region Saporischschja in der Nacht angegriffen, was mindestens zwei Todesopfer und fünf Verletzte zur Folge hatte, wie der Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Fedorov bestätigte später, dass Russland "massiv" die Gemeinde Komyshuvakha in der Region angegriffen hatte. Numerous houses and an infrastructure facility were damaged, with rescue teams still on the scene investigating further damage. The situation is being closely monitored by "Kyiv Independent."

23:38 US-Unbotschafterin unterstützt ukrainischen FriedensplanDie US-Unbotschafterin Linda Thomas-Greenfield bestätigte, dass die USA den neuen "Friedensplan" des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gesehen haben. Thomas-Greenfield zeigte sich optimistischRegarding progress on the peace front, without elaborating, possibly referring to Zelensky's recently announced "victory plan." There has been no further comment from the US ambassador on the matter.

22:29 Unerwartetes Ereignis in Lettland: Mysteriöses fliegendes Objekt entpuppte sich als VogelschwarmEin unerwartetes Ereignis in Lettland, das als Übertretung des Luftraums des Landes interpretiert wurde, entpuppte sich als keine Bedrohung. Das Objekt, das die Grenze von Nachbarland Belarus überquerte und durch die östliche Region Kraslava flog, war in Wahrheit ein Vogelschwarm. Diese Information wurde von der lettischen Nachrichtenagentur Leta bekanntgegeben, die die Luftstreitkräfte zitiert. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga die Entdeckung eines unbekannten fliegenden Objekts gemeldet. Daraufhin wurden NATO-Abfangjäger, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Lielvarde stationiert sind, entsandt, um die Region zu überwachen. Bedauerlicherweise konnten keine verdächtigen Objekte identifiziert werden.

21:59 Moldau und Deutschland besiegeln Cybersecurity-VertragMoldau und Deutschland stärken ihre Verteidigung gegen "Putins hybride Kriegsführung", indem sie ein Cybersecurity-Abkommen unterzeichnen. Wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau betont, hegt der russische Präsident Vladimir Putin eine Vendetta gegen Europa und insbesondere Moldau, um beide durch "Putins hybride Kriegsführung" zu destabilisieren. Darauf reagierend, planen sie, ihre eigenen Verteidigungsanlagen zu stärken. Durch IT-Ausrüstung, Informationsaustausch und Schulung hoffen sie, Cyberangriffe in Moldau abzuwehren und falsche Informationen aufzudecken.

1. Trotz des Versprechens der Europäer von weniger als der Hälfte der angeforderten F-16-Kampfjets bleibt der ukrainische Präsident optimistisch, die Luftüberlegenheit mit ihrer Hilfe zu stärken.

2. Die Europäische Union als wichtiger Verfechter von Frieden und Unterstützung könnte eine entscheidende Rolle bei der Hilfe zur Wiederherstellung der Munitionsdepots der Ukraine nach zerstörerischen Angriffen spielen.

Lesen Sie auch: