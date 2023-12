1-2-3 ... Geh (zum Altar)! Paare rennen um die Wette, um an diesem numerischen Silvesterabend in Las Vegas zu heiraten

Die "magischen Daten" gehören seit langem zu den begehrtesten Tagen, um den Bund der Ehe zu schließen. Der Tag der "glücklichen 7" - der 7.7.2007 - ist das beliebteste Hochzeitsdatum in der Geschichte von Las Vegas: 4.492 Paare heirateten an diesem Tag, so der Gerichtsschreiber von Clark County, Nevada, in einer Pressemitteilung. Das letzte beliebte "magische Datum" war der 22.2.22 mit 2.331 Hochzeiten.

Experten der Hochzeitsbranche sind gespannt, ob der Sonntag einen neuen Rekord aufstellen wird.

"Die Leute wollen sich immer an ihren Hochzeitstag erinnern können", sagte Brian Mills, Vorstandsvorsitzender der Vegas Wedding Chamber.

"Es ist eine Art kitschige Sache, ein cooles Zahlendatum zu haben.

Für den diesjährigen potenziellen Ansturm hat der Heimatbezirk von Las Vegas sogar ein Pop-up für Heiratslizenzen am Flughafen eingerichtet, damit sich die Paare registrieren lassen und ihre Papiere gleich nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug erhalten können, so der Beamte gegenüber CNN.

Der Pop-up macht sich auch einen anderen besonderen Aspekt von Hochzeiten in Las Vegas zunutze: das Gruppenerlebnis, sagte Lynn Marie Goya, Sachbearbeiterin im Clark County. Die Paare können sich unterhalten, während sie auf die Heiratslizenzen warten, sich gegenseitig sehen, wie sie den Strip entlang spazieren und an der Tür der Kapelle oder des Casinos den Paaren zujubeln, die genauso verliebt sind wie sie selbst.

"Es ist fast wie ein Hochzeitsclub in Vegas", sagt Goya. "Sie haben diesen romantischen Komödienmoment, in dem jeder in ihre Liebesgeschichte involviert ist.

Bereits jetzt sind die Veranstaltungsorte der Hochzeitskammer für Silvester ausgebucht, mit bis zu 20 % mehr gebuchten Hochzeiten im Vergleich zu einer üblichen letzten Nacht des Jahres - lange Zeit eines der beliebtesten Daten für den Austausch von Eheversprechen - sagte Mills.

Und die Art der Zeremonien ist sehr unterschiedlich, sagte er: In Las Vegas kann man heiraten, wie man will. ... Man kann etwas ganz Kleines, nur zu zweit, oder eine Millionen-Dollar-Hochzeit veranstalten."

Einige Veranstaltungsorte in Las Vegas bieten spezielle Pakete an, um der Neuheit des Datums zu gedenken: Mit dem 123-Dollar-Paket "New Years Nuptials" der Love Story Wedding Chapel können Paare "wed n walk" feiern und mit einem Glas Sekt anstoßen, während das 2.024-Dollar-Paket "Celebrate 123123" von Vegas Weddings einen Gang zum Altar kurz vor Mitternacht bietet. Die Chapel of the Flowers beschreibt ihre verbleibenden Silvester-Plätze als "nicht nur ein Date - es ist 123 123, ein einmaliges Erlebnis!

Egal an welchem Tag, Las Vegas ist seit mindestens einem Jahrhundert ein Hotspot für Hochzeiten, so Goya. Während der Prohibition war Nevada einer der wenigen Staaten, die keine Einschränkungen für die Erteilung von Heiratslizenzen vorsahen - stattdessen wurden Bluttests, Wartezeiten und medizinische Untersuchungen abgeschafft. Dann begannen die Kapellen aus dem Boden zu sprießen.

Heute stellt Clark County mehr Heiratslizenzen aus als jeder andere US-Bezirk, so die Vegas Wedding Chamber.

"Das ist immer so etwas wie unser großes Finale des Jahres", sagte Mills. "Alle freuen sich darauf, zu sehen, wie viele Menschen in die Stadt kommen, um den Bund fürs Leben zu schließen, Vegas zu feiern und zu genießen, dass wir die Hochzeitshauptstadt der Welt sind.

