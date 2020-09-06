Топ–7 интереснейших археологических находок в Германии

За последние 20–30 лет немецкие археологи сделали массу интересных исторических открытий — от самого старого изображения человека в доисторическом искусстве до древней лаборатории алхимика.

Кованое небо

Небесный диск из Небры считался сенсационной археологической находкой, которая, как полагают, представляет собой старейшее из известных изображений космического явления. Его нашли охотники за сокровищами с помощью металлоискателя в Саксонии–Анхальт (Sachsen–Anhalt) в 1999 году.

Древнейшее изображение человека

Венера из Холе–Фельс (Venus vom Hohle Fels) была обнаружена в 2008 году в пещере на юго–западе Германии. Считается, что фигурку из слоновой кости размером почти в шесть сантиметров носили как амулет. Его возраст оценивается 35–40 тысячами лет, что делает фигурку самым старым из известных изображений человека в доисторическом искусстве.

Секреты кельтской принцессы

В конце 2010 года полная ранняя кельтская гробница знатной женщины была извлечена из земли недалеко от города Гербертингена (Herbertingen), на юге Германии. В ней были найдены бронзовые и золотые украшения, привезенные издалека. Находка стала ещё одним свидетельством того, что торговля с остальной Европой на территории нынешней Германии была хорошо развита уже к шестому веку до нашей эры.

Всадник в огненной буре

Бронзовый всадник был найден среди 11 скульптур, обнаруженных в историческом центре Берлина (Berlin) в 2010 году. Это открытие известно как Берлинская скульптурная находка. Скульптура Фрица Врампе 1933–34 годов, признанная нацистами «дегенеративным искусством», считалась безвозвратно утерянной. Однако вывезенные из музеев произведения нацисты спрятали в депо. Всадник был деформирован из–за бомбардировок Берлина во время Второй мировой войны.

Лаборатория алхимика

В конце 2012 года горшки, чашки, реторты и перегонные кубы (целая лаборатория) были найдены в Виттенберге (Wittenberg), городе эпохи Возрождения. Однако артефакты были разбиты и разбросаны. Учёные собрали вместе 10 тыс. частей и обнаружили самую старую известную лабораторию в Европе, датируемую 1520–1540 годами.

Старинное защитное украшение

Недалеко от Боденского озера (Bodensee), на юге Германии, была обнаружена невероятная находка — украшение эпохи неолита на глиняной штукатурке. Это показывает, что люди уже к 4000 г. до н.э. украшали свои дома. Считается, что сегмент, выставленный в Берлине, представляет собой сложное изображение предков или божеств, которые должны были защищать дом.

900 грамм рубленого серебра

В 2005 году один путешественник в Верхней Лужице (Oberlausitz) нашёл важный серебряный клад, известный как клад Кортница. Большая часть монет и серебряных украшений XI века была сломана. Фрагменты клада происходили из Богемии и Моравии, а также из Болгарии, Скандинавии и даже Багдада. Рубленые фрагменты серебра служили платёжным средство до того, как началась чеканка монет.

Foto: krugloff/shutterstock.com

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